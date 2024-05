Napoli - Coroglio | uomo picchia violentemente la fidanzata in strad - arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 19 maggio 2024): Violenza di genere. I carabinieri aper la movida arrestano 30enne. 3 casi in meno di 24 ore da nord a sud della città I Carabinieri della compagniaBagnoli sono impegnati nei controlli alla movida di. Mancano 20 minuti all’una di notte ma la gente ina è ancora tantissima. I militari sono fermi a via Cattolica incrocio con via. Hanno un compito preciso: quello di controllare con l’alcol test gli autisti, a un certo punto però cambiano i piani. Arriva a tutta velocità una berlina tedesca che all’improvviso frena. Sono in due, una giovane coppia. Non sono vicino ai carabinieri ma la scena è ben visibile. Dal lato passeggero scende una ragazza che in lacrime urla disperata. L’autista lascia l’auto e insegue la donna. La afferra per il ...