Ascolti TV | Sabato 18 maggio 2024 La finale di Amici vola al 31 8% 4,48 mln - il meglio dei Migliori Anni 14 3% 2,15 mln

(Di domenica 19 maggio 2024) Sarah e Maria -Nella serata di ieri,18, su Rai1 ilde Iha conquistato 2.155.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Canale5 ladi(ha vinto Sarah Toscano – qui la cronaca della serata) ha raccolto davanti al video 4.484.000 spettatori con uno share del 31.8% (Buonanotte a .000 e il %). Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 954.000 spettatori (5.4%) e F.B.I. International di 838.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 Shrek 2 ha radunato 637.000 spettatori pari al 3.8%. Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta coinvolge 622.000 spettatori e il 4.2%. Su Rete4 Le ali della libertà totalizza un a.m. di 603.000 spettatori (4.1%). Su La7 In Altre Parole ha registrato 918.000 ...

Chi ha vinto tra la finale di Amici 23, talent di Maria De Filippi trasmesso da Canale5 e I migliori anni , show di Carlo Conti in onda su Rai1. Tutti i dati Auditel di ieri sabato 18 maggio .Continua a leggere

Oggi a Verissimo: Veronica Peparini e Muller presentano le gemelline, le emozioni di Manila Nazzaro (fresca sposa) - Oggi a Verissimo: Veronica Peparini e Muller presentano le gemelline, le emozioni di Manila Nazzaro (fresca sposa) - Tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, domenica 19 maggio, del talk show più amato di Canale 5: ecco le cose da sapere ...

Ascolti tv sabato 18 maggio: chi ha vinto tra la finale di Amici 23 e I migliori anni - Ascolti tv sabato 18 maggio: chi ha vinto tra la finale di Amici 23 e I migliori anni - Chi ha vinto tra la finale di Amici 23, talent di Maria De Filippi trasmesso da Canale5 e I migliori anni, show di Carlo Conti in onda su Rai1. Tutti i dati Auditel di ieri sabato 18 maggio.Continua a ...

VinciCasa, l’estrazione di sabato 18 maggio - VinciCasa, l’estrazione di sabato 18 maggio - Nuova estrazione del VinciCasa, il concorso che mette in palio ogni giorno un premio da 500.000 euro, costituito da 200.000 euro in contanti e subito e la parte restante per l’acquisto di una o più ...