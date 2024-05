Motociclismo Mantovani a Le Mans si piazza in quinta posizione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Nel weekend del 10/11 maggio sullo storico e famoso circuito di Legremito di persone (stimano 350.000 presenze) si è disputata la seconda prova del campionato del mondo MotoE, un fine settimana assolutamente positivo per Andrea, che in tutte e due le manches ha sempre lottato per le prime posizioni. In gara 1, dovecon una serie di sorpassi ha raggiunto gli avversari lottando per il podio fino all’ultimo giro, segnando il giro migliore del week end francese. Dopo una entusiasmante bagarre, è passato sotto al traguardo in. Nella gara 2 del pomeriggio, Andrea ha avuto un piccolo problema in curva 2 al primo giro, causato dallatroppo esterna della saponetta della tuta, anzichè toccare a terra con lo slider ha strisciato direttamente con la pelle, perdendo le ...