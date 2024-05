Maltempo - allerta gialla in Lombardia oggi domenica 19 maggio | ecco dove

(Di domenica 19 maggio 2024) Milano 192024 – Dopo i due giorni diinche hanno provocato diversi danni. Oltre mille gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione, una coda dell'ondata disi farà sentire anche19. La Protezione civile ha diramato un'per rischio idraulico e idrogeologico per lain alcune zone a partire dal pomeriggio. Le zone a rischio idraulico Il bollettino regionale di criticità e dimeteo per19, indica unaper rischio idraulico e idrogeologico in queste aree: Bassa pianura ...

Milano – Il sole è tornato a splendere nei cieli lombardi dopo una settimana terribile che verrà ricordata a lungo per i pesantissimi danni causati dal maltempo con addirittura un morto in provincia di Como. La provincia di Milano, solitamente tra ...

Nuova perturbazione da oggi, allerta arancione in Veneto ed Emilia-Romagna - Nuova perturbazione da oggi, allerta arancione in Veneto ed Emilia-Romagna - AGI - L'ondata di maltempo che ha investito il Centro-Nord dell'Italia si farà sentire anche nella giornata di oggi, domenica. La Protezione civile ha diramato un'allerta arancione per diverse zone di ...

Dopo il nubifragio: vertice Sala-Fontana su Seveso e Lambro per siglare un patto sulle opere antipiena - Dopo il nubifragio: vertice Sala-Fontana su Seveso e Lambro per siglare un patto sulle opere antipiena - Un vertice tra Comune e Regione per sottrarre, una volta per tutte, il nord-est di Milano e provincia da acqua e fango. Le esondazioni e gli allagamenti dei giorni scorsi impongono l’urgenza di rimett ...

Ancora maltempo con bombe d’acqua e grandinate: chiesto lo stato di emergenza in Veneto - Ancora maltempo con bombe d’acqua e grandinate: chiesto lo stato di emergenza in Veneto - Continua l’allerta arancione sulle regioni del Nord Italia, in particolare su lombardia e Veneto che stanno facendo la conta dei danni causati dalle violenti piogge e grandinate di questi giorni. E ...