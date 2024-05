Amici 23 - ecco gli ascolti della finalissima del talent

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 19 maggio 2024) Si è conclusa ieri sera la ventitreesima edizione di, ilshow di Maria Dei Filippi che ha salutato i suoi fedelissimi telespettatori con la vittoriagiovanissima cantante Sarah Toscano. La diciottenne di Vigevano ha battuto durante lala ballerina Marisol Castellanos, a cui è andato non solo il premio di categoria ma anche quellocritica. Niente da fare per Petit indicato da tanti come il papabile vincitore. Il cantante italo-francese si è potuto consolare però con il premio Tim del valore di 30mila euro. A Holden, quarto classificato è andato invece il premio delle radio. Dustin, iluoso ballerino australiano, oltre a fare incetta di contratti, ha ottenuto il premio speciale Spirito Libero. Per quanto riguarda gli...