Zhang blocca l’operatività dell’Inter? Scenario difficile | il motivo – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 19 maggio 2024)è in uscita dall’Inter e c’è da capire se lo farà entro quarantotto ore, con l’esclussione del prestito da parte di Oaktree. C’è un’opzione per lui di provare a forzare la mano, ma Tuttosport dice che èche ciò avvenga. RISCHIO MINIMO – Stevenieri ha parlato di rischi per la situazione a breve termine per l’Inter. Un passaggio che non trova reali conferme, visto che il debito con Oaktree è suo e non della società. Bisogna capire quindi perché abbia fatto quest’uscita, tutt’altro che reale nei fatti. Da Tuttosport, in edicola stamattina, c’è un’opzione che sembra essere quella indicata, ma che non appare certo fra i piani praticabili della proprietà attuale.i conti? L’ultima opzioneCOMPLICATO – Martedì, come ...