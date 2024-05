Spinta per Forlì | 3 000 tifosi già alla vigilia Martino | Sono loro l’Usa che ci manca

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) "Siamo di fronte a una sfida difficile com’è giusto che sia in una semifinale promozione, contro una squadra che a inizio stagione veniva indicata come la favorita". Coach Antimopresenta così l’impegno casalingo di gara1 contro Trieste (pa due alle 18, Unieuro Arena), una serie piena di fascino tra due piazze ricche di storia e gemellate tra, che puntano al salto di categoria. "I nostri avversari hanno un roster profondo – prosegue il miglior allenatore della stagione 2023/24 – e recentemente hanno inserito addirittura un giocatore come Leo Menalo. Nella serie contro Torino avevano in tribuna un elemento come Luca Campogrande e questo dà l’idea della qualità del gruppo".si presenta al completo, tranne che per l’assenza di Kadeem Allen, mentre Trieste ha recuperato nelle ultime partite un ...