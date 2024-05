Alessandra Celentano | “Sembro stro**a e cattiva ma dico la verità Non tradirei mai Amici e Maria De Filippi”

(Di domenica 19 maggio 2024)non tradirebbe maiDe Filippi per passare a Ballando con le stelle. La prof di danza ha detto di considerare il talent di Canale5 come una famiglia.

In un'intervista Alessandra Celentano ha risposto alle critiche e a chi sostiene sia troppo severa nella scuola di Amici L'articolo La maestra Celentano è troppo ‘cattiva’ come prof ad Amici? “Mi sono sempre trattenuta” proviene da Novella 2000.

Amici la Finale, le pagelle: Maria De Filippi chapeau (10), Sarah incredula (8), Marisol dea (9), Holden e l'esercito di fan (5) - amici la Finale, le pagelle: Maria De Filippi chapeau (10), Sarah incredula (8), Marisol dea (9), Holden e l'esercito di fan (5) - amici 23 è stato vinto da Sarah Toscano. Ieri sabato 18 maggio su Canale 5 è andata in onda la finale del talent show condotto da Maria De Filippi, sei i finalisti arrivati alla ...

Amici 23, le pagelle generali: la 'cazzimma' di Sarah (9), l'autotune di Mida e Holden (3), l'uscita assurda di Martina (4) - amici 23, le pagelle generali: la 'cazzimma' di Sarah (9), l'autotune di Mida e Holden (3), l'uscita assurda di Martina (4) - Il trionfo della maestra celentano, voto: 8 – Se li prende spesso gli alunni ... è stata anche ultimamente (leggi Holden- Mida che non sono esattamente migliori amici, ma anche altri), i ballerini ...