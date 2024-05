Juventus - Paolo Montero nuovo allenatore per due giornate

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 19 maggio 2024)è stato ufficialmente nominatodellaper le ultime duedi campionato. Il club bianconero ha annunciato la nomina del tecnico uruguaiano, di 52 anni, che subentra all’esonerato Massimiliano Allegri., che fino a ieri guidava l’Under 19 nel campionato Primavera 1, ha già diretto il primo allenamento questa mattina. Ilmister guiderà la squadra nelle partite decisive contro il Bologna, prevista per lunedì sera al Dall’Ara, e contro il Monza, che chiuderà la stagione. In una nota ufficiale, laha augurato a, definito “prima leggenda bianconera in campo e ora portatore del DNAin panchina”, il meglio per questi due ...