Playoff di Prima categoria Il San Claudio a tutto gas Montecassiano al tappeto

(Di domenica 19 maggio 2024) 40 : Lorenzetti, Gubinelli, Giulianelli, Meschini, Scarponi, Olivieri, Sinigallia, Cognigni, Serantoni, Vecchi, Ibii. A disp.: Gironelli, Salvucci, Fratini, Serafini, Ferrini, Marchetti, Possanzini, Procaccini, Angeletti. All. Cotica.: Laconi, Dario, Stura, Mosca, Azzarone, Pigliacampo, Chiaraberta, Giri, Maccari, Sbrollini, Vitali. A disp.: Cingolani, Brancozzi, Flamini, Formicola, Pistelli, Pizzo, Giubilei, Raimondi, Tomassini. Arbitro: Tavani di Jesi. Reti: 14’ e 19’ st Serantoni, 30’ Ibii, 45’ st Procaccini. Il Sanbatte nettamente ilneldi, girone C. Adesso la formazione allenata da Cotica dovrà vedersela fra una settimana con la Vigor Montecosaro, che ha chiuso il cammino ...

Sarà Real Cameranese - Montemarciano la finale playoff del girone B di Prima categoria . Alla Real Cameranese basta il pareggio (2-2) alla fine dei tempi supplementari per continuare la corsa alla Promozione in virtù della miglior classifica alla fine ...

Vicenza-Taranto 0-0, i berici avanzano. Partita ritardata per fumogeni e petardi - Vicenza-Taranto 0-0, i berici avanzano. Partita ritardata per fumogeni e petardi - Missione compiuta per il Vicenza: al Menti il ritorno di playoff contro il Taranto finisce 0-0 e grazie ... di fumogeni e petardi in campo da parte delle rispettive tifoserie. Nel primo tempo ...

Playoff Serie C, il sorteggio del 2° turno nazionale: gli accoppiamenti LIVE - playoff Serie C, il sorteggio del 2° turno nazionale: gli accoppiamenti LIVE - I playoff di Serie C 2023/2024 entrano nel vivo. Dopo il ritorno del primo turno della fase nazionale, conclusosi ieri sera con le gare di ritorno, è tempo di.

Il Ravenna gioca (forse) per la gloria. E a Pistoia va in scena la farsa: rifarà la D - Il Ravenna gioca (forse) per la gloria. E a Pistoia va in scena la farsa: rifarà la D - Tragicomico epilogo di campionato: gli arancioni hanno acquisito i diritti dell’Aglianese. E la Federcalcio fa spallucce ...