Roccella | Si è maschi o si è femmine - no alle forzature gender

(Di domenica 19 maggio 2024) «L’Italia un paese reazionario? No. È una posizione liberale. Abbiamo aderito alla dichiarazione contro la transfobia, la bifobia, l’omofobia», assicura la ministra della Famiglia Eugeniaa Il Messaggero. Respinge le critiche piovute sul governo e la maggioranza dopo il no dell’Italia al documento Ue pro-Lgbt+. E motiva: «Lo troviamo molto sbilanciato verso il cosiddetto. Abbiamo un’idea molto chiara: chiunque può scegliere con chi avere rapporti amorosi e sessuali». Ma la libertà sostenuta dal documento, «è una forzatura ideologica e una negazione della realtà dei fatti, perché la realtà del corpo e l’appartenenza sessuale non si può cambiare fino in fondo. È legittimo intervenire per adattare ai propri disagi e ai propri bisogni il proprio corpo, ma non si può fare di questo un canone». «Se toglie ...

In un’intervista concessa al quotidiano Il Messaggero, il ministro della Famiglia, Eugenia Roccella , è tornato sulla mancata firma dell’Italia alla dichiarazione Ue sui diritti Lgbt. “No a forzature gender. Si è maschi o femmine e non è ...

La ministra Roccella spiega che il governo non ha firmato il documento Ue per i diritti Lgbtq+ in quanto conteneva troppi riferimenti al gender, mentre deve "valere ancora il cosiddetto binarismo sessuale di maschi e femmine ". Ma non mancano le ...

Franco Di Mare, la moglie e la figlia: "Ci ha fatto sorridere fino alla fine" - Franco Di Mare, la moglie e la figlia: "Ci ha fatto sorridere fino alla fine" - La figlia Stella esprime un chiaro intento, quello di "continuare la battaglia che ha intrapreso papà perché la sua malattia sia riconosciuta come professionale. E' il minimo che io possa fare per ono ...

Diritti, la ministra Roccella: "No a forzature gender, si è maschi o si è femmine" - Diritti, la ministra roccella: "No a forzature gender, si è maschi o si è femmine" - "No a forzature gender. Si è maschi o femmine e non è oscurantismo". Lo ha affermato il ministro della Famiglia, Eugenia roccella. "Noi siamo per la libertà, ma conserviamo il principio di ...

Roccella irremovibile: “O si è maschi o si è femmine. No a forzature gender” - roccella irremovibile: “O si è maschi o si è femmine. No a forzature gender” - In un’intervista concessa al quotidiano Il Messaggero, il ministro della Famiglia, Eugenia roccella, è tornato sulla mancata firma dell’Italia alla dichiarazione Ue sui diritti Lgbt. “No a forzature ...