Israele ha diritto a difendersi | la lettera al ministro degli Esteri

"In questo giorno di giustificato orgoglio del popolo israeliano, assistiamo con grandissima preoccupazione ai drammatici sviluppi nella regione, sempre più segnata da violenza e tensioni. In tale contesto, desidero ribadire l'impegno dell' Italia ...

"In questo giorno di giustificato orgoglio del popolo israeliano, assistiamo con grandissima preoccupazione ai drammatici sviluppi nella regione, sempre più segnata da violenza e tensioni. In tale contesto, desidero ribadire l'impegno dell'Italia ...

Bonus mamme, arretrati con cedolino rata maggio NoiPA: come calcolarli e quando arriva - Bonus mamme, arretrati con cedolino rata maggio NoiPA: come calcolarli e quando arriva - Bonus mamme. Con l’emissione ordinaria di maggio 2024, NoiPA applicherà l’esonero contributivo previsto della legge di Bilancio 2024 (per le lavoratrici madri che ne hanno ...

Guerra a Gaza: scontro tra Gantz e Netanyahu, morti oltre 80 palestinesi e due soldati israeliani - Guerra a Gaza: scontro tra Gantz e Netanyahu, morti oltre 80 palestinesi e due soldati israeliani - È alta tensione nel governo israeliano dopo l'ultimatum del ministro della Guerra Gantz a Netanyahu per l'operazione nella Striscia. Gli attacchi dell'esercito provocano, intanto, oltre 80 vittime. Mo ...

Gaza, ultimatum di Gantz a Netanyahu. Liberare gli ostaggi, eliminare Hamas e smilitarizzare la Striscia: le condizioni per non lascire il governo - Gaza, ultimatum di Gantz a Netanyahu. Liberare gli ostaggi, eliminare Hamas e smilitarizzare la Striscia: le condizioni per non lascire il governo - Il tono è perentorio, a tratti sferzante. Benny Gantz, il capo dell'opposizione che si era arruolato nel governo di emergenza dopo i massacri del 7 ottobre, rompe gli indugi. Un ultimatum secco. Tre s ...