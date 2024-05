Ballardini Voglio coraggio e sfacciataggine

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Ci siamo: a forza di aspettare la ‘gara decisiva’ e di perdere terreno, la ‘gara decisiva’ è arrivata. Se non è l’ultima spiaggia, quella su cui si stende oggi alle 12,30 il Sassuolo che affronta il Cagliari, ci somiglia molto: la sconfitta vale, al 99%, retrocessione diretta, il pari abbassa di poco la percentuale, la vittoria rimanda la resa dei conti agli ultimi 90’ e ridisegna un futuro che, a sentire Davide, il Sassuolo vuole provare a prendersi con un ultimo scatto. "In campo – dice l’allenatore del Sassuolo – dobbiamo mettere i valori tecnici e umani che servono per vincere quello che è un dentro-fuori". Generosità e spirito di abnegazione: serviranno entrambi al Sassuolo per togliersi di dosso le scorie lasciate sul gruppo dalla sconfitta di Genova. Ennesima battuta d’arresto – la 21ma stagionale, peggio ha fatto solo la Salernitana, che è in B ...