Sacchi arbitro di Inter-Lazio | l’ultimo dei precedenti fu uno scandalo

(Di domenica 19 maggio 2024)sarà l’di, partita della trentasettesima giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Macerata, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Meazza. Isarà la sesta partita per Juan Lucacomedei nerazzurri. Non appare da quasi un anno e mezzo, ossia dal 7 gennaio 2023. Quando, in occasione di una partita in trasferta contro il Monza, si inventò un fallo in attacco di Roberto Gagliardini quando in realtà era stato Armando Izzo a sgambettare involontariamente il compagno Pablo Marì. Un errore gravissimo e doppio, perché aveva fischiato subito anziché attendere l’azione, con ...

Inter-Lazio si giocherà domenica alle ore 18 allo Stadio Giuseppe Meazza: l’AIA ha reso noto l’arbitro . Questa la designazione per la partita, valida per la trentasettesima giornata di Serie A 2023-2024: ci sarà Sacchi della sezione di ...

La Stampa: "Un Toro stellare piega il Milan. Ora il sogno Europa si avvicina" - La Stampa: "Un Toro stellare piega il Milan. Ora il sogno Europa si avvicina" - Non ci sono le questioni relative al futuro societario dell’Inter nella prima pagina de La Stampa distribuita stamattina in edicola. Il quotidiano piemontese si sofferma invece su quanto accaduto in ...

Diretta Inter-Lazio ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - Diretta inter-lazio ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - Inter e Lazio si affrontano a San Siro nel 37° turno del campionato di Serie A. I nerazzurri, che hanno già vinto lo scudetto, sono primi in classifica con 92 punti e hanno perso solo due volte in 36 ...

Preview Inter-Lazio - Inzaghi con i fedelissimi per chiudere in bellezza - Preview inter-lazio - Inzaghi con i fedelissimi per chiudere in bellezza - Ultimo atto della stagione per quanto riguarda i match casalinghi per l’Inter neo campione d’Italia. In uno stadio Meazza stracolmo e pronto alla festa, Lautaro e compagni proveranno a regalare l’enne ...