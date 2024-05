Brunello Cucinelli protagonista ad Assisi | grande festa il 27 maggio

(Di domenica 19 maggio 2024) E’ ormai tutto pronto per l’evento Top del Calcio Umbro 2024. L’interessante kermesse sportiva è in programma nella serata di lunedì 272024. Location d’eccezione Borgo Antichi Orti di: sarà un vero e proprio spettacolo in compagnia dei migliori atleti del calcio umbro stagione 2023-24. Presenti all’evento volti noti del panorama sportivo e imprenditoriale: tra questi Borja Valero, Sébastien Frey, Andrea Ranocchia e. Nella stessa serata si svolgerà a Jesi (Ancona) il Premio Cesarini 2024. Sarà proprio l’imprenditore e stilista umbro(nato a Castel Rigone (PG), in un piccolo borgo immerso nella campagna umbra) a ritirare adil riconoscimento speciale ‘Terzo Tempo’. Il tutto per la sua lungimiranza applicata ...

Cresce l’attesa per uno degli eventi più sentiti dell’intera Regione Umbria, il Gran Galà del Calcio Umbro 2024 . La kermesse sportiva, che assegnerà gli Oscar del Calcio Umbro , è in programma nella serata di martedì 28 maggio 2024 . Data ormai ...

Countdown scattato ad Assisi per il Gran Galà Calcio Umbro 2024. La Locanda del Cardinale (Piazza del Vescovado n.8) sarà, per il secondo anno consecutivo, location d’eccezione dell’evento, come tra l’altro avevamo già anticipato nel nostro blog ...

Trionfo per Domenico Toscano che si aggiudica il Premio Ernesto Bronzetti. L’allenatore del Cesena, appena promosso in Serie B, sarà uno degli illustri ospiti del Gran Galà Calcio Umbro 2024 . Appuntamento assai interessante in programma (come ...

L’evento ad Assisi. Top del calcio umbro, raffica di ospiti d’onore - L’evento ad assisi. Top del calcio umbro, raffica di ospiti d’onore - Brunello Cucinelli, Andrea Ranocchia, Sebastien Frey, Borja Valero e Federico Cherubini saranno ospiti d'onore al Top del calcio umbro per eleggere il miglior giocatore della stagione. I candidati ver ...

