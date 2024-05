Il cantautorato secondo Amalfitano | Canto l’amore distruttivo e demoniaco – L’intervista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 19 maggio 2024) Si intitola Tienimi la mano, Diva! ilalbum di Gabriele Mencacci, in arte; uno dei più luminosi talenti del nuovoitaliano. Romano, una voce esplosiva che ha fatto la fortuna dei Joe Victor, formazione cult del circuito underground italiano, incapace di rompere i confini della lingua imposti da quella che lui definisce nelcon Open «una comfort zone culturale», il fenomeno per cui in Italia difficilmente funzionano progetti portati avanti in lingua inglese (i Maneskin non sono che l’eccezione che conferma la regola). Una voce che non è passata inosservata nemmeno a Francesco Bianconi, voce e penna dei Baustelle, che se ne è innamorato fino a prendersi in carico la produzione di tutta questa seconda avventura discografica. «Vorrei che di questo ...