Sorteggio playoff | l’avversario dell’Avellino nei quarti

(Di domenica 19 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è appena concluso ildeidi finale che si è tenuto a Milano. In questa fase nell’urna delle teste di serie sono state inserite le seconde classificate Padova, Torres e Avellino, oltre alla Carrarese, la migliore qualificata in qualità di migliore terza dei tre gironi (76 punti). L’Avellino è stato abbinato alla Catania. Questi tutti gli accoppiamenti: Catania-Avellino Benevento-Torres Vicenza-Padova Juventus Next Gen-Carrarese L’andata si disputerà martedì 21 maggio in casa della squadra non testa di serie. Il ritorno è in programma sabato 25 maggio. In caso di passaggio del turno in semifinale il Benevento affronterà (prima gara in trasferta) la vincente di Juventus Next Gen-Carrarese. Nell’eventuale finale la squadra giallorossa disputerà il match di ritorno al Ciro Vigorito....