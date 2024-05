(Di domenica 19 maggio 2024)partecipa alla 50esima edizione delladi. L’ambasciatore d’Italia a, Gianluca Alberini, e il sottosegretario all’Economia e al Commercio libico, Saad Hnesh, hanno aperto sabato la conferenza sul Made in Italy, con l’Agenzia Ice e la Camera di Commercio italo-libica, secondo quanto riferisce l’Ambasciata d’Italia su X. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

L’ Italia è presente a Libya Build, a Tripoli , la fiera più importante del Nord Africa per le costruzioni, “con oltre trenta aziende attive nei settori delle costruzioni, infrastrutture, industria ma anche arredamento, logistica e ...

Libia, la Fiera internazionale di Tripoli sceglie l’Italia come partner strategico - Libia, la fiera internazionale di tripoli sceglie l’Italia come partner strategico - Sabato la conferenza sul Made in Italy, con l'Agenzia Ice e la Camera di Commercio italo-libica, secondo quanto riferisce l'Ambasciata.

