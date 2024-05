Juventus - Montero traghettatore per le ultime 2 partite di Serie A

Serie C, la Juventus pesca la Carrarese - Serie C, la juventus pesca la Carrarese - La juventus ha pescato la Carrarese nel play off di serie C. Prima gara ad Alessandria. La Carrarese e' migliore terza, in stagione la juventus ha perso con i toscani entrambe le ...

Juventus, UFFICIALE: squadra a Montero. Le tappe del nuovo allenatore - juventus, UFFICIALE: squadra a Montero. Le tappe del nuovo allenatore - Si attendeva solo l`annuncio ufficiale, posticipato per cavilli regolamentari, e ora è arrivato. La juventus ha un nuovo allenatore, un traghettatore che la accompagnerà.

Juventus, tocca a Montero: oggi il primo allenamento, sarà traghettatore fino a fine stagione - juventus, tocca a Montero: oggi il primo allenamento, sarà traghettatore fino a fine stagione - E' arrivato di prima mattina Paolo Montero alla Continassa. Il tecnico bianconero della Primavera ha raggiunto ora il centro sportivo per dirigere poi il primo allenamento come mister della prima ...