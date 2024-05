Barcellona 1989 - l’esodo biblico dei milanisti

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 19 maggio 2024) Roma, 18 mag – Il 24 maggio, oltre al Piave che mormorò “Non passa lo straniero”, è una data importante anche nella storia del calcio italiano. Infatti trentacinque anni or sono il Milan conquistava ala sua terza Coppa dei Campioni, iniziando di fatto un ciclo che, per quasi vent’anni, lo avrebbe visto primeggiare in tutto il mondo. Quella sera di un umido maggio catalano la squadra allenata da Arrigo Sacchi annichilì la Steaua di Bucarest 4-0, con doppietta dei “tulipani” Gullit e Van Basten. Il club di Silvio Berlusconi coronò così un percorso che lo aveva visto umiliare in semifinale il Real Madrid con un sontuoso 5-0. Percorso che però ebbe anche situazioni al limite dell’epica come la nebbia di Belgrado, che impedì ai rossoneri una quasi certa eliminazione. Ma queste sono cose che o avete vissuto o potete trovare facilmente sul web. Oggi invece vi ...