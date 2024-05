Preghiera a Maria - 19 maggio Appare una Signora col viso bagnato dalle lacrime e lascia un segno

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di domenica 19 maggio 2024) Il piccolo borgo rurale di Cerreto, nel comune di Sorano, in provincia di Grosseto, è abitato da quattro famiglie. Tra queste, c’è una ragazzina, protagonista di questa storia straordinaria. Antonio eStella hanno quattro figli. La più piccola si chiama Veronica, un nome che non è scelto a caso, ma per via di un ... L'articolo proviene da La Luce di