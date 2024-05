Nerviano - violenze in famiglia | donna in ospedale dopo una lite

(Di domenica 19 maggio 2024)(Milano), 19 maggio 2024 - Unafuriosa, probabilmente non la prima, iniziata improvvisamente nelle prime ore del mattino e che presto ha travalicato ogni limite tanto che dalle parole si è presto passati agli atti di violenza: è così che questa mattina domenica 19 maggio unadi 45 anni - aggredita dal marito nella loro abitazione di, nella zona di piazza Vittorio Emanuele - ha dovuto far ricorso alle cure dei soccorritori ed è stata trasportata inin codice giallo con il corpo ricoperto da numerosi ematomi. L’episodio è accaduto pocole 6 di questa mattina: una volta avvertiti di quanto stava succedendo, sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce bianca di Legnano e i Carabinieri della Compagnia di Legnano. L’uomo, portato in ...

