Incidente in moto a Manciano, grave un uomo di 36 anni - incidente in moto a manciano, grave un uomo di 36 anni - manciano (Grosseto), 19 maggio 2024 – incidente stradale sulla provinciale Sgrillozzo nel comune di manciano. Per cause ancora da chiarire, un uomo si è schiantato a bordo della sua moto.