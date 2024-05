La partita delle partite Mapello-Leon - pass finale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024) Come atto conclusivo del girone B di Eccellenza non si poteva chiedere di più.mette in palio un posto negli spareggi nazionali, altri due turni per continuare a sognare la serie D. Entrambe ci sono già state in categoria, più anni i bergamaschi, un’apparizione formativa i brianzoli. Entrambe vogliono tornarci fortemente. È anche (e soprattutto) ladei grandi ex a partire da Joelson, l’allenatore della, che ha allenato afino al dicembre del 2022; saltò l’accordo con la squadra al secondo posto dietro la Tritium, non senza strascichi. Lo hanno poi seguito a Vimercate una dozzina di mesi fa i vari Comelli, El Kadiri e Sonzogni, quest’ultimo torna a disposizione per la gara di questo pomeriggio (ore 15) dopo la squalifica scontata contro l’Alta Brianza. Ci ...