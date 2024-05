Mattarella al cimitero militare polacco di Cassino | L’Ucraina ci richiama a un impegno contro le dittature

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) “La tragedia inumana” di quanto accade in Ucraina “riconduce alla memoria le tragedie e le devastazioni” avvenute nella Seconda guerra mondiale e “cino a un rinnovatole. Da tutto questo nasce il sostegno al”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, alla commemorazione dell’80esimo anniversario della battaglia di Monte, aldi, alla presenza del presidenteDuda. “Una efficace cooperazione dell’Unione europea in materia di difesa, in sinergia con l’Alleanza atlantica, è elemento di garanzia per una mutua sicurezza e per la ricostruzione delle regole della comunità ...