In quale carcere andrà Chico Forti dopo il rientro in Italia e quando potrà uscire

(Di domenica 19 maggio 2024)ilin, verrà trasferito probabilmente già lunedì 20 maggio aldi Verona. L'avvocato che lo assiste, Carlo Della Vedova, ha fatto sapere che faranno una istanza "per avere il permesso per il detenuto di visitare la madre che ha 96 anni e non si può muovere".

Chico Forti , l'imprenditore trentino da tempo detenuto in Florida, è rientrato in Italia. È atterrato questa mattina con un volo dell'Aeronautica Militare all'aeroporto militare di Pratica di Mare, dove ha incontrato il presidente del Consiglio ...

"Ho sognato ogni giorno questo momento". Chico Forti affida in serata al Tg1 le parole che condensano il senso di una giornata che lo ha visto rientrare in Italia dopo 24 anni di carcere in Florida. Sono le 11.34 del mattino quando, a Pratica di ...

