Report su Rai 3 - inchieste del 19 maggio | Olimpiadi Milano-Cortina e i fondi della Lega

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 19 maggio 2024) Stasera Rai 3 proporrà una nuova puntata di, il programma condotto da Sigfrido Ranucci in onda la domenica sera alle 20:55, ecco un'anteprima deiagepuntata. Questa sera, 192024, su Rai 3 e su RaiPlay, in prima serata, nuovo appuntamento cone leche gli inviati di Sigfrido Ranucci ci proporranno a partire dalle 20:50. Iage di questa sera sono due, uno è incentrato sullo sforamento dei costi delleinvernali 2026 che si svolgeranno in Italia e l'altra sui. Iage investigativi condotti dalla redazione del programma Sforo Olimpico: nel 2019 l'Italia, con il tandem ...