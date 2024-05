Afferra la fidanzata per i capelli e le sbatte la testa contro un muretto | 30enne arrestato a Coroglio

Napoli : Violenza di genere. I carabinieri a Coroglio per la movida arrestano 30enne. 3 casi in meno di 24 ore da nord a sud della città I Carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli sono impegnati nei controlli alla movida di Coroglio . Mancano 20 ...

Napoli Coroglio: Carabinieri e Polizia Municipale impegnati nella prevenzione. 11 i ragazzi positivi all’alcol test - Napoli coroglio: Carabinieri e Polizia Municipale impegnati nella prevenzione. 11 i ragazzi positivi all’alcol test - Nottata di controlli nella zona di coroglio per i carabinieri della compagnia di Bagnoli e per gli agenti della Polizia Locale di Napoli ...

Schiaffi e pugni alla fidanzata in strada a Napoli, i carabinieri vedono tutto e arrestano il 30enne - Schiaffi e pugni alla fidanzata in strada a Napoli, i carabinieri vedono tutto e arrestano il 30enne - I militari sono fermi a via Cattolica incrocio con via coroglio. Hanno un compito preciso ... Lui ha 30 anni ed è già noto alle forze dell’ordine, sarà arrestato per maltrattamenti e lesioni personali ...

Sara muore a 21 anni dopo essere stata investita: in carcere il conducente del suv - Sara muore a 21 anni dopo essere stata investita: in carcere il conducente del suv - Finisce in carcere il giovane che domenica mattina, alle prime luci dell'alba, avrebbe investito e ucciso Sara Romano. La 21enne era uscita con le amiche dal noto locale di coroglio, il Riva. Il grupp ...