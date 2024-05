Diletta Leotta | “Una collega di Sky mi disse che ero lì solo per le tette - mi ferì molto”

(Di domenica 19 maggio 2024) La conduttrice parla in un'intervista del peso che certi commenti hanno avuto su di lei e descrive un quadro di "strana competizione femminile, soprattutto quando siamo in posizioni di solito occupate da uomini".

Amadeus e Giovanna Civitillo sono stati ospiti del podcast di Diletta Leotta – Mamma Diletta nte -, occasione per raccontare qualcosa di più sul loro legame. E non solo: diversi gli aneddoti snocciolati nel corso della puntata, come una “ scenata di ...

Diletta Leotta: "Una collega mi disse una frase che mi ferì a morte" - diletta leotta: "Una collega mi disse una frase che mi ferì a morte" - La nota conduttrice di DAZN, diletta leotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Effe raccontando anche gli insulti ricevuti.

Non amo Meloni politica, ma apprezzo la persona - Non amo Meloni politica, ma apprezzo la persona - Confessandosi nel podcast di diletta leotta, Giorgia Meloni ha detto un paio di cose importanti non per la politica, che dovrebbe essere semplicemente una buona amministrazione della cosa pubblica e i ...