Ruben Sosa esclusivo | Ecco cosa farà Inzaghi nel futuro Immobile? Basta critiche

(Di domenica 19 maggio 2024) Il doppio ex gioca in anticipo Inter-Lazio: “Una volta incontraie da quello che mi disse ho capito che sarebbe diventato un grande allenatore. Lazio, tieniti stretto Vecino” “Lazio e Inter rappresentano le squadre più importanti e significative con le quali ho giocato. I biancocelesti mi hanno portato in Italia che ero poco più di un bambino e non ero ancora conosciuto. Ho passato anni fantastici a Roma. Con l’Inter ho vinto una Coppa Uefa e segnato tanti gol. I due club rimarranno per sempre nel mio cuore”. Parole, musica e pensieri di, Ardaiz, ex attaccante uruguaiano di Inter e Lazio, che seguirà la gara di oggi tra i nerazzurri e i biancocelesti con grande attenzione. “Sono davvero contento per l’Inter e per i tifosi nerazzurri che hanno gioito per la vittoria dello scudetto. Se lo meritano. La Lazio poteva fare ...