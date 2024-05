Lecce Atalanta | GOTTI sperimenta forze nuove - PONGRACIC lott - KRSTOVIC non fa mai paura Una sconfitta logica per una squadra già salva

(Di domenica 19 maggio 2024), voti e pagelle die i suoi ragazzi:positivo mentrenon fa mainon poteva che essere una gara impari. I salentini erano in clima festa per una bella salvezza anticipata, i bergamaschi avevano bisogno di 3 punti per essere certi di partecipare alla prossima Champions League. Dopo

Lecce Atalanta: GOTTI sperimenta forze nuove, PONGRACIC lotta, KRSTOVIC non fa mai paura. Una sconfitta logica per una squadra già salva - Lecce atalanta: gotti sperimenta forze nuove, PONGRACIC lotta, KRSTOVIC non fa mai paura. Una sconfitta logica per una squadra già salva - Lecce-atalanta non poteva che essere una gara impari ... il migliore e il peggiore in campo. gotti – voto 6: «Il miracolo lo aveva già fatto: prova ad aumentare la trazione offensiva e sperimenta ...

Le voci del post Lecce-Atalanta, parlano Gasperini, Gotti e il Presidente - Le voci del post Lecce-atalanta, parlano Gasperini, gotti e il Presidente - L’atalanta sbanca il “Via Del Mare”, batte la compagine ... “Non posso che ringraziare gotti per gli apprezzamenti, il Lecce ha fatto una stagione straordinaria con giovani importanti e poche risorse, ...

La sconfitta di ieri non cancella quanto di buono fatto nella stagione ancora in corso ed i futuri progetti della società - La sconfitta di ieri non cancella quanto di buono fatto nella stagione ancora in corso ed i futuri progetti della società - Eppure, la squadra di gotti ha approcciato la partita con l’atalanta con un piglio completamente differente rispetto a quanto fatto vedere nel match di lunedì scorso contro l’Udinese, nonostante la ...