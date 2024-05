Reti di consulenza | patrimonio record a fine marzo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 19 maggio 2024) E’ di nuovoper ildei risparmiatori seguiti dalledi, che si riporta sui livelli di2023, sia per effetto del buon andamento dei mercati sia per la crescita della raccolta. E’ quanto emerge dal report di Asso, secondo cui ledi promotori sono state in grado di rispondere alla fase di incertezza con portafoglio ben diversificato in grado di ridurre l’esposizione al rischio. I dati diIlsi attesta a 839,8 miliardi, superando del 7% la valorizzazione didicembre 2023. La principale leva di crescita è rappresentata dall’effetto performance dei mercati finanziari che contribuisce per ...