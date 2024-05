Amici 23 - Marisol Castellanos è la vincitrice della categoria ballo VIDEO

Tutto come da copione. Sarah Toscano vince Amici 2024 . Il pubblico da casa ha premiato “il personaggio” costruito dallo staff di Maria De Filippi. Tutto a dispetto di un livello decisamente mediocre dei concorrenti e di scelte quantomeno ...

La cantante Sarah , classe 2006, ha vinto la finale di Amici, in diretta in prima serata su Canale 5. Dopo otto mesi la giovane di Vigevano - che in questi mesi ha pubblicato i brani Touché, Viole e violini, Mappamondo e Sexy Magica, contenuti ...