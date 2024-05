Troppo forte l’Inter Per i bergamaschi terzo stop di fila

(Di domenica 19 maggio 2024) La capolista Inter nell’ultimo turno del campionato Primavera batte in casa per 2-0 l’Atalanta, blindando il primo posto con 67 punti, mantenendo dietro la Roma a 65. Di Miconi, dopo 18 minuti, e di Owusu, al nono minuto della ripresa, le reti dei milanesi allenati da Chivu che hanno deciso la sfida regionale tutta tinta di nerazzurro. Dea che ha into la terza sconfitta consecutiva in questo sofferto finale di campionato, terza dopo i ko contro Bologna e Verona, e ha mancato l’aggancio alposto della Lazio, chiudendo comunque al quarto posto con 55 punti. Ora spazio ai playoff che si disputeranno dalla prossima settimana al Viola Park di Bagno a Ripoli a Firenze. L’Atalanta giocherà venerdì 24 contro la quinta classificata, ancora da definire, tra Sassuolo e Milan in campo oggi in trasferta contro Genoa e Torino. ...

