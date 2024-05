Juventus Next Gen-Carrarese in tv | data - orario e diretta streaming playoff Serie C 2023 2024

(Di domenica 19 maggio 2024) Le informazioni sutv edel doppio confronto traGen e, valido per il secondo turno della fase nazionale deidi. I bianconeri sono riusciti a riscattare la sconfitta casalinga contro la Casertana, conquistando una netta vittoria per 3-1 in Campania. Sfideranno una delle grandi sorprese della stagione, la, capace di eliminare il Perugia. La gara d’anè in programma martedì 21 maggio, mentre il ritorno si disputerà sabato 25 maggio. Latv eè garantita invece sui canali Sky Sport. SportFace.

Casertana-Juventus Next Gen è la partita di ritorno del primo turno della fase nazionale dei play-off di Serie C. Fischio d'inizi alle ore 20:30 allo stadio Pinto di Caserta con diretta TV e streaming su Sky.Continua a leggere

Caserta (di Alfredo Stella). Gara di ritorno questa sera contro la formazione Under 23 della Juventus . Casertana – Juventus Next Gen si gioca davanti ad un Pinto esaurito, tutto vestito di rossoblù. Biglietti andati a ruba anche nella curva nord ...

Entrano nel vivo i playoff di Serie C, con in programma i match di ritorno del primo turno , nella rincorsa a un posto nella prossima Serie B....

Andata al “Massimino”, ritorno al “Partenio”: l’Avellino sfida il Catania e punta alle Semifinali - Andata al “Massimino”, ritorno al “Partenio”: l’Avellino sfida il Catania e punta alle Semifinali - Definito il cammino dei lupi anche in vista delle Final Four. In caso di passaggio del turno Armellino e compagni incroceranno la vincente di Vicenza-Padova. Anche le semifinali si disputeranno in ...

Juve Next Gen, ecco l’avversaria playoff: data e orario di andata e ritorno - Juve next Gen, ecco l’avversaria playoff: data e orario di andata e ritorno - La squadra di Brambilla, dopo il successo sulla Casertana, è al secondo turno della Fase Nazionale della post season di Serie C: ecco chi sfiderà ...

Carrarese Una sconfitta piena di felicità. Eliminato il Perugia, azzurri nei quarti - Carrarese Una sconfitta piena di felicità. Eliminato il Perugia, azzurri nei quarti - Qualificazione mai veramente in discussione. Al gol di Lisi risponde subito Panico. Inutile la rete di Sylla a tempo scaduto. Oltre 3mila spettatori ...