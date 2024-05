Le guerre di oggi sono figlie dell’illuminismo di ieri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 19 maggio 2024) C’è un passaggio estatico, oltre che estetico, che colpisce nella sua rivelazione. Siamo nel 1806 a Jena luogo in cui Hegel scorge per la prima volta Napoleone: “È sensazione meravigliosa vedere un tale individuo che qui, concentrato in un punto, si irradia sul mondo e lo domina“. In quello stesso giorno a Jena Napoleone fece prigioniero von Clausewitz, il futuro massimo saggio della conoscenza militare. Ma nell’espressione di Hegel, anch’esso prussiano, riconosciamo lo stupore del filosofo verso il figlio della rivoluzione francese, motore dinamico di un popolo libero dall’oppressione, anche di Dio, in cammino verso la Storia. Napoleone ha incarnato la direzione di marcia dell’occidentalizzazione, scaturita dall’epoca dei Lumi, dal cogito ergo sum, ergo tutto deve essere da me perfuso, non fu solo l’ambizione a portare i francesi nella disastrosa campagna di Russia, ma l’ambizione ...