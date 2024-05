Playoff Serie C - i sorteggi del 2° turno Nazionale | accoppiamenti e calendario

(Di domenica 19 maggio 2024) Archiviate le partite del 1°della fasedeidiC, nella mattina odierna, presso la sede di Sky Sport, sono stati effettuati iper stabilire glidelle partite del 2°deidiC. Alle squadre qualificate dalprecedente si uniscono: il Padova dal Girone A, la Torres per il Girone B, l’Avellino per il Girone C. Le partite si giocheranno su andata e ritorno e in caso di parità di risultati nella doppia sfida verrà valutata la differenza reti. Se tale parametro non dovesse bastare per stabilire il passaggio del, conterà la classifica della regular season: la squadra con il miglior piazzamento ...

La diretta scritta del Sorteggio del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato di Serie C 2023 / 2024 . Sono rimaste soltanto otto squadre a contendersi l’ultimo posto valido per la promozione in Serie B e ora entreranno in scena ...

Andata al “Massimino”, ritorno al “Partenio”: l’Avellino sfida il Catania e punta alle Semifinali - Andata al “Massimino”, ritorno al “Partenio”: l’Avellino sfida il Catania e punta alle Semifinali - Definito il cammino dei lupi anche in vista delle Final Four. In caso di passaggio del turno Armellino e compagni incroceranno la vincente di Vicenza-Padova. Anche le semifinali si disputeranno in ...

Primo Turno fase nazionale Playoff serie C: fuori Casertana e Taranto, avanti Catania e Benevento - Primo turno fase nazionale playoff serie C: fuori Casertana e Taranto, avanti Catania e Benevento - Carrarese, Vicenza, Benevento, Juventus U23 e Catania sono le cinque squadre a qualificarsi al Secondo turno della fase nazionale dei playoff di serie C. Raggiungono così Padova, Torres ...

2°Turno Nazionale Playoff: per il Padova di Oddo c'è un super derby con il Vicenza - 2°turno Nazionale playoff: per il Padova di Oddo c'è un super derby con il Vicenza - L'avversario del Padova nel secondo turno nazionale dei playoff di Serie C sarà il Vicenza. Andata il 21 maggio alle ore 20:30 al Menti, ritorno all'Euganeo sabato 25 maggio ore 20:30. Questi tutti ...