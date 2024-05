Brivido Virtus Perde ancora - si va a gara 5

(Di domenica 19 maggio 2024) Derthona Tortona 82Bologna 75 DERTHONA BOLOGNA: Zerini 6, Ross 8, Dowe 8, Candi 15, Tavernelli ne, Errica ne, Strautins 6, Baldasso 12, Kamagate 4, Obasohan 9, Weems 10, Radosevic 12. All. De RaffaeleBOLOGNA: Cordinier 12, Belinelli 11, Pajola 4, Mascolo, Dobric 5, Shengelia 4, Hackett 3, Mickey 5, Polonara 4, Zizic 6, Dunston, Abass 21. All. Banchi Arbitri: Paternicò, Baldini, Noce Note. Parziali: 21-18; 43-37; 67-52. Tiri da due: Tortona 12/31; Bologna 14/37. Tiri da tre: 15/28; 9/27. Tiri liberi: 13/20; 20/23. Rimbalzi: 37 ; 40. Con il tiro da tre punti e con una difesa che toglie sistematicamente il ritmo all’attacco della, Tortona porta a5 questo quarto di finale playoff. I piemontesi hanno diversi meriti nell’aver ottenuto questa vittoria e non tutti sono da ...

