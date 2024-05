Gaza - attacco israeliano nel campo profughi a Nouseirat ha ucciso venti persone

(Di domenica 19 maggio 2024) Un ospedale diriferisce che unha20. Nello specifico si tratta delal centro della Striscia didevastata da più di sette mesi di guerra: lo hanno riferito l’ospedale di Al-Aqsa e testimoni. «Abbiamo ricevutomorti e diversi feriti dopo che unaereoha preso di mira una casa che apparteneva alla famiglia Hassan neldi», si legge in un comunicato dell’ospedale. Leggi anche: Israele, l’ultimatum di Gantz a Netanyahu: «Un piano pero ci porterai nell’abisso». Il governo di unità nazionale al ...

