Le abitudini dei giudici generano mostri

(Di domenica 19 maggio 2024) Le cronache dello scandalo ligure suscitano, è innegabile, un sentimento di profonda tristezza: politici che fanno la fila per attraversare la passerella dello Yacht Leila 2 di Aldo Spinelli; l'imprenditore che rinfaccia al Governatore Toti i pranzi a scrocco a Montecarlo; l'elenco certosino dei regali a fidanzate e amanti descritti nella marca e nel prezzo in perfetto stile bauscia

Dalle intercettazioni dello scandalo ligure emergono caricature da commedia all'italiana. Basta una battuta o una debolezza per consegnarti alla gogna. Viene il sospetto che l'intento sia il pubblico ludibrio

