Travaglio sul Nove | Inaudito che Meloni accolga Forti da eroe Sallusti | Rosichi La replica | Sei un poveretto - pensa alla famiglia del morto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Acceso botta e risposta tra Marcoe Alessandroad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sabato sera sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi. “Lache va ad accogliere all’aeroporto Chicoè una cosa semplicemente inaudita – ha detto il direttore de Il Fatto Quotidiano – Credo che non sia mai capitato che un presidente del Consigliocon gli onori di un capo di Stato, di undi guerra, un signore che fino a prova contraria è un condannato definitivo per aver ammazzato un ragazzo a cui aveva cercato di raggirare il padre, affetto da demenza, con un colpo di pistola. Questo lo dice la giustizia americana e non credo che lasostenga che è stato un errore giudiziario, ...