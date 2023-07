Matteo Berrettini | bravo sì | ma quanto guadagna? Premi in denaro prestigiosi | i suoi soldi non si possono contare

(Di domenica 16 luglio 2023)rivitalizzato dall’erba di Wimbledon. Un toccasana. Anche per iin, ancora più. Ci voleva. Per lui e per il tennis italiano. Wimbledon ha riportato in auge, passato da idolo assoluto a personaggio pubblico (a causa della sua love story con Melissa Satta, coincisa con infortuni e attacchi haters sui social) bersagliato dalle critiche. Caro dolce Wimbledon, una manna dal cielo per– Ansa – ilovetrading.itNeanche doveva andarci a Wimbledon, in quel torneo che lo ha visto finalista (il primo italiano nella storia del master più prestigioso al mondo) nel 2021, non avrà ripetuto quell’exploit, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che sarebbe ...

Da Jannik Sinner a, passando per Alcaraz , Nadal e Djokovic : i montepremi per i grandi campioni e gli azzurri restano altissimi. Lo stesso vale per le donne, con il tennis che ...Con il ritorno alla vittoria di, Melissa Satta si è trasformata come per magia da porta - sfiga a oggetto del desiderio del pubblico e mezza stampa esterna l'ha riempita di ..., il danese Holger Rune e il russo Daniil Medvedev (non esattamente tennisti qualsiasi) sono stati uno dopo l'altro annientati da Alcaraz. Questo ha mostrato una volta per tutte come ...

Le foto di Melissa Satta e Matteo Berrettini in vacanza insieme in Sardegna Elle

Nessuno più di loro merita di giocare l’ultimo atto del torneo londinese. I punti di forza del talento spagnolo e quelli del campionissimo serbo ...La settimana dei gossip più bollenti vede protagonisti Chiara Ferragni, Valeria Marini (insieme a Jovanotti) e poi Melissa Satta e Pino Insegno ...