L’Europa si ritrova in Moldavia | Meloni al summit Cpe

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 31 maggio 2023) CHISINAU –siinper il secondo vertice della Comunità politica europea, un forum di dialogo nato nel 2022 per volere del presidente francese Emmanuel Macron e che si è riunito per la prima volta a Praga a ottobre dell’anno scorso. Alsono attesi 47 capi di Stato o di governo, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: “Basta sbarchi, l’Italia non è il campo profughi d’Europa”compie 46 anni, prime candeline da premier in famigliascrive al Corriere della Sera sul caso Cospitosul 25 aprile: “Sia un momento di concordia nazionale” Schlein: “Al confronto non ci si sottrae mai” Giorgia ...