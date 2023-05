Oroscopo 29 maggio 2023

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 29 maggio 2023) La Luna in Vergine si oppone a Nettuno in Pesci alle 5:46 del mattino, il che può farci trovare di fronte a emozioni confuse e contrastanti. Si potrebbe desiderare di etichettare e capire tutto, sempre, ma a volte bisogna accettare l’ambiguità. La Luna entra in Bilancia alle 10.51, ispirando connessioni, e possono verificarsi interazioni profonde