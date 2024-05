Non avrei mai potuto aderire a un regime | Serena Bortone fa ancora la martire

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024)si dice tranquilla in merito alla lettera di contestazione inviatagli dalla Rai. L'azienda ha puntato il dito contro il tweet con cui la conduttrice di Che sarà su Rai Tre ha accusato di aver censurato il monologo di Antonio Scurati. La giornalista si è presentata alla giornata d'apertura del Salone del libro di Torino per presentare il suo nuovo libro A te vicino così dolce. Il primo romanzo della, in parte autobiografico, racconta la transizione di un amico delle scuole superiori, nato donna e diventato uomo. Prima che iniziasse il dialogo attorno allo scritto, non poteva mancare la domanda su quanto stesse accadendo con la Rai: "Sto procedendo con avvocato e sindacato, l'azienda sa che sono qui al Salone del Libro per presentare il mio romanzo, non per discutere del resto, e voglio godermi questa festa. Vengo ...