Bari-Brescia diretta | Sibilli porta in vantaggio i biancorossi

Per evitare una retrocessione che avrebbe i contorni di una tragedia sportiva, il Bari ha bisogno di vincere oggi per non dover attendere notizie dell’Ascoli, impegnato in casa contro il Pisa. Di fronte ad un Brescia sicuro del proprio posto in ...

LIVE - Bari-Brescia 1-0, la sblocca il tiro-cross di Sibilli - LIVE - bari-brescia 1-0, la sblocca il tiro-cross di Sibilli - 25' - GOL DEL BARI! Sibilli porta il Bari in vantaggio! 1-0! 22' - Tentativo da lontanissimo da parte di Galazzi: Pissardo costretto ad allungare la sfera in corner. 19' - Ancora ...

Serie B ultima giornata diretta live: risultati, marcatori e verdetti in tempo reale - Serie B ultima giornata diretta live: risultati, marcatori e verdetti in tempo reale - 38a giornata di Serie B 2023-24: sfida a distanza tra Como e Venezia per un posto in A; dramma in coda: in 4 per evitare retrocessione e playout ...

LIVE – Catanzaro-Sampdoria 0-0, dalle 20:30 gli aggiornamenti. Le formazioni ufficiali - LIVE – Catanzaro-Sampdoria 0-0, dalle 20:30 gli aggiornamenti. Le formazioni ufficiali - CATANZARO. Questa sera alle ore 20:30 in campo allo stadio "Ceravolo" la Serie B 2023/24, il Catanzaro sfida la Sampdoria ...