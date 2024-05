Bologna Juve - ecco quando si giocherà la partita

(Di venerdì 10 maggio 2024), 10 maggio 2024 –, conto alla rovescia per lacontro lasi gioca? La data c’è: si scende in campo lunedì 20 maggio, alle 20,45. Poi i bianconeri mercoledì 15 affronteranno l’Atalanta nella finale di Coppa Italia a Roma. A breve partirà la prevendita dei biglietti, secondo modalità che il club rossoblù ha preparato da giorni e che dovrebbero prevedere un ‘antipasto’ di prelazione per gli abbonati rossoblù. Invece, quanti tifosi rossoblù ci saranno a Napoli? Non è escluso che i numeri della presenza rossoblù siano più corposi dei 1.500 annunciati, visto l’andamento spedito della prevendita. In assenza di un dato ufficiale comunicato dal Napoli si stima una forbice che va dai millecinquecento ai (quasi) duemila bolognesi.

Il Bologna per mantenere i quattro punti sulla Roma e volare in Champions League, il Napoli per rimanere ottavo e puntare almeno alla Conference League. Al Maradona ci sono quindi punti pesanti in palio tra due squadre che ultimamente sembrano ...

LIVE - Frosinone-Inter 0-1, 21': sbagliano i gialloazzurri, Frattesi non perdona e spacca la partita - LIVE - Frosinone-Inter 0-1, 21': sbagliano i gialloazzurri, Frattesi non perdona e spacca la partita - FROSINONE-INTER 0-1 (19' Frattesi) LIVE MATCH 23' - Mazzitelli prova il lancio per Cheddira, ma i due non si intendono e la palla finisce in terra di nessuno. IL GOL ...

Napoli-Bologna, la prima volta senza Antonio Juliano - Napoli-bologna, la prima volta senza Antonio Juliano - Il primo Napoli-bologna senza Antonio Juliano. Che lui, autentica bandiera azzurra, giocò anche dall'altra parte, il 22 aprile del 1979, nell'ultima sua stagione vissuta ...

Il Napoli aspetta il Bologna, ultima chance per l'Europa - Il Napoli aspetta il bologna, ultima chance per l'Europa - Salvare il salvabile, per quel che è possibile, e soprattutto salvare l'onore dei campioni d'Italia in carica. (ANSA) ...