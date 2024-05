Djokovic colpito da una borraccia dagli spalti mentre firmava autografi uscendo dal campo

Djokovic colpito da una bottiglia d'acqua in testa dagli spalti mentre usciva dal campo agli Internazionali di tennis - djokovic colpito da una bottiglia d'acqua in testa dagli spalti mentre usciva dal campo agli Internazionali di tennis - Novak djokovic è stato colpito alla testa da una bottiglietta d'acqua, o una borraccia, arrivata dagli spalti mentre usciva dal campo centrale degli Internazionali di tennis di Roma ...

Internazionali tennis, i risultati in diretta: Musetti e Paolini sul Centrale, attesa per Djokovic - Internazionali tennis, i risultati in diretta: Musetti e Paolini sul Centrale, attesa per djokovic - Nove italiani in campo, e i grandi big, da djokovic e Zverev a Sabalenka e Jabeur. È particolarmente ricco il menu del venerdì in singolare per il secondo turno degli Internazionali BNL d'Italia al ...

Djokovic: “Da oggi all’Olimpiade è il periodo che mi interessa di più” - djokovic: “Da oggi all’Olimpiade è il periodo che mi interessa di più” - MASTERS ROMA - Il serbo alla vigilia del torneo al Foro Italico: "Quest'anno ho giocato solo tre tornei, da questa stagione sarà diverso perché vorrei spendere ...