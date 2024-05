(Di venerdì 10 maggio 2024) Rosariol'ultima puntata diè stato ospite del Tg1 delle 20 per parlare della fine della sua avventura con il varietà mattutino. Ha rivelato di essere stanco e: "Non riesco a scollarmi di dosso tutto il flusso di".

“Andare alla Nove? E perché? Io non mi muovo , non lascio la Rai“. Con queste parole Rosario Fiorello , a margine dell’evento “Tennis and Friends – Special Edition 2024“, ha chiarito il suo futuro dopo la chiusura di “Viva Rai2“, il suo morning show ...

Fiorello dopo la chiusura di Viva Rai2: “Stanco e malinconico, troppe emozioni in 230 puntate” - fiorello dopo la chiusura di Viva Rai2: “Stanco e malinconico, troppe emozioni in 230 puntate” - Rosario fiorello dopo l'ultima puntata di Viva Rai2 è stato ospite del Tg1 delle 20 per parlare della fine della sua avventura con il varietà mattutino ...

RUMORS OF THE DAY: Fiorello saluta e i Pasticceri di Pechino Express esultano - RUMORS OF THE DAY: fiorello saluta e i Pasticceri di Pechino Express esultano - Ecco le news dell'ultim'ora di oggi 10 maggio, nel mondo dello spettacolo: i Pasticceri vincono Pechino Express e fiorello saluta VivaRai2!

Fiorello ha riacceso una luce in Tv, la paura è che dopo Viva Rai2 torni a spegnersi - fiorello ha riacceso una luce in Tv, la paura è che dopo Viva Rai2 torni a spegnersi - Si è chiusa con una grande festa l'ultima puntata di Viva Rai2, lo show mattutino di fiorello che ha letteralmente sconvolto i palinsesti e le convenzioni della televisione nelle ultime due stagioni.