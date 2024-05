(Di venerdì 10 maggio 2024) Sale la tensione sull'obbligo di spalmare i crediti delsu 10 anni con una norma retroattiva. La stretta voluta dal ministro dell'Economia Giancarloè stata inserita all'interno di un emendamento del governo al decretoche ha cominciato il suo iter  in commissione Finanze al Senato. Ma la scelta non convince il vicepremier e leader di Forza Italia Antonioche oggi pomeriggio, nel corso di un evento a Lecco, l'ha apertamente contestata: "Ho qualche perplessitĂ sulla retroattivitĂ dell'ultima proposta del ministro dell'Economia GiancarloÂ", dice. "Come Forza Italia vogliamo ascoltare le imprese e le banche per capire se ci sono dei danni o se bisogna intervenire in Parlamento per fare delle proposte, fermo restando l'intervento indispensabile per fermare i ...

Il vicepremier perplesso sulla retroattività della detrazione a 10 anni: «Anche io faccio gli interessi degli italiani. Quella sul Superbonus è una proposta di Giorgetti e non del governo perché io non sono mai stato consultato» Lapidario il ...

Il Superbonus fa litigare Tajani e Giorgetti - Il superbonus fa litigare Tajani e giorgetti - Il vicepremier forzista contesta la stretta voluta dal titolare di via XX settembre e inserita in emendamento atteso in commissione Finanze al Senato ...

Elezioni europee, Calenda a Sky TG24: "Votare perché in Europa si decide tanto". DIRETTA - Elezioni europee, Calenda a Sky TG24: "Votare perché in Europa si decide tanto". DIRETTA - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni europee, Calenda a Sky TG24: 'Votare perché in Europa si decide tanto'. DIRETTA ...

Nuova stretta sul superbonus che fa bene ai conti (ma non piace a Forza Italia) - Nuova stretta sul superbonus che fa bene ai conti (ma non piace a Forza Italia) - Rateizzazione dei crediti in 10 anni, estensione dell’agevolazione ad altri territori che hanno subito sismi o alluvioni, riapertura della remissione in bonus, la possibilità di ottenere l’agevolazion ...